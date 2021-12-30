Криминал

Кузнецкие экс-полицейские ответили за вымогательство машины и денег

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В Кузнецком районе на скамье подсудимых за вымогательство оказались двое 24-летних парней. Оба были сотрудниками постовой службы ОМВД.

Как установили следствие и суд, в апреле 2020 года приятели, избив мужчину, потребовали у него отдать автомобиль Hyundai Solaris. Чужой машины в собственности подельникам показалось недостаточно, и они пожелали в придачу 500 000 рублей, а после - 200 000 рублей.

«Оба подсудимых, используя надуманный повод и сложившуюся обстановку, действовали в отношении потерпевшего дерзко и агрессивно, с уверенностью в том, что не получат отпор и активное сопротивление с его стороны и заставить его выполнить их требования не составит большого труда», - рассказали в пресс-службе Кузнецкого районного суда.

При вынесении решения служители Фемиды учли, что оба молодых человека ранее не привлекались ни к уголовной, ни к административной ответственности и удовлетворительно характеризовались по месту службы. На иждивении одного из злоумышленников находится маленький ребенок, другой возместил потерпевшему 30 000 рублей материального ущерба.

В итоге суд приговорил приятелей к двум с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима.

«Гражданский иск потерпевшего о взыскании с подсудимых имущественной компенсации морального вреда суд удовлетворил частично, взыскав с каждого по 50 000 рублей», - добавили в пресс-службе.

Пока приговор не вступил в законную силу.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В итоге суд приговорил приятелей к двум с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима.
Мало!!! Они позорили гордое имя сотрудника ОМВД.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Чужой машины в собственности подельникам показалось недостаточно, и они пожелали в придачу 500 000 рублей, а после - 200 000 рублей.
машина + 700 тр

penzainform.ru писал(a):

возместил потерпевшему 30 000 рублей материального ущерба
как-то неравноценно

Гость||

Гость писал(a):

Они позорили гордое имя сотрудника ОМВД.
Это ... уже ничем не опозоришь))

Имя: Гость
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