Мать убитой 12-летней девочки дала комментарий в здании суда

27.12.2021 | 20:17

Глядя на мужчину на скамье подсудимых, трудно было поверить, что он является убийцей трех человек. Сергей уже отбывает наказание в колонии строгого режима за то, что в 2008 году лишил жизни двух студенток. А в 2020-м выяснилось, что он же за несколько месяцев до этого совершил другое преступление - камнем по голове ударил 12-летнюю Кристину, и она скончалась от полученных повреждений.

«Это было все… Как это, среди белого дня убили ребенка? Все 13 лет были в неведении, кто, как, почему, за что», - рассказала мама убитой девочки Светлана Звонова.

Преступление пензенец совершил на улице Гагарина. Семья ребенка готовилась к Пасхе, и девочка пошла в магазин за наклейками для яиц. На обратном пути ее встретил убийца.

«Увидев у нее в руках мобильный телефон и надетые на ней золотые украшения, у него возникла мысль похитить их. С этой целью он завел потерпевшую на первый этаж недостроенного здания и потребовал передать ему золотые украшения, а именно цепочку с крестиком, кольцо и серьги, а также мобильный телефон», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Как говорил Сергей на суде, убивать он не собирался.

«Попросил ее сказать родственникам, что ее ограбили неизвестные, а она их не запомнила. Она согласилась. Он уже собирался уходить, но ему показалось, что она что-то задумала и, если он покинет место преступления, то она сразу же будет кричать и звать на помощь», - описал происходившее судья Пензенского областного суда Вячеслав Судариков.

И тогда мужчина решился на страшное. Тело погибшей в тот же день обнаружили родственники, которые отправились искать Кристину. Раскрыть преступление удалось только спустя много лет благодаря результатам судебно-генетической экспертизы.

«При проверке и постановке на учет в базу данных, сверке с лицами, отбывающими наказание, было выявлено совпадение генотипа лица, уже отбывающего наказание за совершение двойного убийства, с генотипом, обнаруженным на одежде девочки. Установили причастность подсудимого», - пояснила прокурор отдела прокуратуры Пензенской области Малика Атаева.

Общий срок, который по новому приговору областного суда убийца должен провести в колонии строгого режима, - 24 года и 6 месяцев.