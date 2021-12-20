В Пензе таксист выдал пассажира с подозрительным веществом

20.12.2021 | 10:27

В Пензе водитель такси сообщил в полицию о подозрительном поведении пассажира, благодаря чему тот был задержан. Инцидент произошел в субботу, 18 декабря.

«В шесть часов вечера в правоохранительные органы позвонил гражданин и сообщил, что, вероятно, в его машине сейчас находится молодой человек, который может быть причастен к совершению противоправных действий», - рассказали в региональном управлении Росгвардии.

Звонивший оказался водителем такси. Он приехал по вызову на несколько минут раньше и стал свидетелем того, как его пассажир искал что-то с фонариком рядом с гаражным кооперативом.

Всем экипажам, находящимся поблизости, был передан сигнал о необходимости задержать машину. Сотрудники вневедомственной охраны остановили ее на улице Бородина. Водитель подтвердил, что это именно он звонил в полицию.

Автомобиль осмотрели в присутствии понятых. Под пассажирским сиденьем был обнаружен гриппер-пакет с порошкообразным веществом (предположительно, наркотическим).

34-летнего пассажира задержали и передали сотрудникам полиции. Вещество направили на экспертизу. Если исследование подтвердит, что оно является запрещенным, мужчину ждет уголовное преследование.