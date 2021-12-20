Криминал

В Пензе таксист выдал пассажира с подозрительным веществом

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В Пензе водитель такси сообщил в полицию о подозрительном поведении пассажира, благодаря чему тот был задержан. Инцидент произошел в субботу, 18 декабря.

«В шесть часов вечера в правоохранительные органы позвонил гражданин и сообщил, что, вероятно, в его машине сейчас находится молодой человек, который может быть причастен к совершению противоправных действий», - рассказали в региональном управлении Росгвардии.

Звонивший оказался водителем такси. Он приехал по вызову на несколько минут раньше и стал свидетелем того, как его пассажир искал что-то с фонариком рядом с гаражным кооперативом.

Всем экипажам, находящимся поблизости, был передан сигнал о необходимости задержать машину. Сотрудники вневедомственной охраны остановили ее на улице Бородина. Водитель подтвердил, что это именно он звонил в полицию.

Автомобиль осмотрели в присутствии понятых. Под пассажирским сиденьем был обнаружен гриппер-пакет с порошкообразным веществом (предположительно, наркотическим).

34-летнего пассажира задержали и передали сотрудникам полиции. Вещество направили на экспертизу. Если исследование подтвердит, что оно является запрещенным, мужчину ждет уголовное преследование.

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Источник — фото vk.com/rosgvardpenza
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Гость||

Таксос предатель не дал кайфануть

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Если исследование подтвердит, что оно является запрещенным, мужчину ждет уголовное преследование.
Ничего его не ждет при отсутствии отпечатков, а вот таксиста при хорошем адвокате у пассажира и соответственно правильных показаниях при допросе ждёт масса неприятностей, машина в его собственности, сам на себя накликал.

Гость||

Гость писал(a):

Ничего его не ждет при отсутствии отпечатков, а вот таксиста при хорошем адвокате у пассажира и соответственно правильных показаниях при допросе ждёт масса неприятностей, машина в его собственности, сам на себя накликал.
Бред

Гость||

Звонил как-то по таким же.Минут 20 подождал,никто не подъехал,нарки свалили.Потом позвонили,сказали приехать,дать обьяснение.Не хочу больше звонить им.

Гость||

Гость писал(a):

Бред
Ну если бред, тогда любой извозчик ради плана своих друзей из полиции заставит тебя присесть на трёшку, ты только сознайся, что это твоё.

Имя: Гость
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