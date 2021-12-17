В Поиме сельчанин задушил дядю и купил на его деньги ВАЗ

17.12.2021 | 14:54

В пятницу, 17 декабря, в Пензенском областном суде прозвучал приговор 24-летнему жителю села Поим Белинского района - разбойнику и убийце.

В ночь с 26 на 27 января 2021 года ранее судимый за кражу мужчина, будучи нетрезвым, решил криминальным способом раздобыть денег у своего 68-летнего дяди-односельчанина, у которого, как он знал, хранилась крупная сумма. Чтобы тот не узнал племянника, он надел медицинскую маску. В пристрое к дому парень взял топор, разбил им кухонное окно и влез в дом.

Встревоженный шумом хозяин вышел на кухню и стал кричать. Незваный гость закрыл ему рот ладонью, сдавил рукой шею и задушил.

«Судебно-медицинской экспертизой установлено, что пенсионер скончался на месте происшествия от механической асфиксии при сдавливании органов шеи», - уточнила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Затем убийца обыскал дом родственника и нашел в сумке 105 000 рублей.

Утром он отправился кутить на дядины деньги - поехал в Пензу и за 90 000 купил ВАЗ-2112, магнитолу, спиртное и продукты. А уже днем, хорошо выпив и закусив, он в Башмаковском районе слетел на купленном автомобиле в кювет.

Когда о произошедшем узнали родственники преступника, они посоветовали ему добровольно сдаться правоохранителям.

«Злоумышленник самостоятельно явился в отдел полиции и написал явку с повинной, изложив обстоятельства совершенного им преступления», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

«Виновному назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

На автомобиль, купленный на добытые преступным путем средства, обращено взыскание в счет возмещения ущерба сестре убитого пенсионера. Приговор не вступил в силу.