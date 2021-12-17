Криминал

Пензенец выманил у петербурженки деньги сказкой о больных родителях

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20-летняя девушка из Санкт-Петербурга стала жертвой молодого пензенского афериста.

Жительница Северной столицы познакомилась с 23-летним парнем из Пензы в мессенджере Telegram. Завязалась переписка, и новый знакомый посетовал, что его родители сильно болеют и им требуется крупная сумма денег на лечение.

Добросердечная девушка прониклась сочувствием и несколько недель переводила на банковскую карту собеседника деньги. Когда она узнала, что рассказы о болезни его родителей - ложь, то обратилась в полицию. К тому времени она уже успела перечислить мошеннику 53 тысячи рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого - пензенца 1998 года рождения. Он дал признательные показания, с него взята подписка о невыезде.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Санкция статьи уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

«Если вы не хотите пострадать от действий мошенников, не верьте незнакомым людям, которые звонят вам по телефону. Помните: обманщикам важно втянуть вас в разговор, чтобы успеть ввести вас в заблуждение. Не давайте им такой возможности! Сразу же прекращайте общение с незнакомцами», - рекомендуют в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

НЕ ВЕРТЕ НЕ ЗНАКОМЫМ ЛЮДЯМ НА СЛОВО. Каждому лоху на заметку вбить в доверчивый мозг.

Гость||

Как бы убедительно они не говорили, НЕ ВЕРТЕ НЕ ЗНАКОМЫМ ЛЮДЯМ НА СЛОВО.

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