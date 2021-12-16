Криминал

В Пензе охотнику, застрелившему человека, не ужесточили приговор

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В Пензенской области 51-летнему охотнику, который по неосторожности застрелил другого охотника, не стали ужесточать приговор.

Вечером 28 декабря прошлого года мужчина был в лесу вблизи села Усть-Каремша Нижнеломовского района.

«Возвращаясь после выслеживания животного к месту стоянки своего автомобиля, на расстоянии 20 метров от себя он увидел силуэт. Предполагая, что стреляет по животному - кабану, произвел выстрел по неясно видимой цели из одноствольного гладкоствольного ружья марки «Вепрь-1В», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Пуля попала в 54-летнего мужчину, который охотился в том же лесу, и угодила ему в левое колено. От острой кровопотери потерпевший скончался по пути в больницу.

29 сентября 2021 года Нижнеломовский районный суд признал местного жителя виновным в смерти человека и приговорил к 1 году 8 месяцам ограничения свободы. Служители Фемиды также удовлетворили иски четырех потерпевших (родителей, супруги и дочери погибшего) о взыскании компенсации морального вреда - по 150 тысяч каждому.

«Смягчающими наказание обстоятельствами суд первой инстанции признал оказание помощи потерпевшему непосредственно после совершения преступления, принятие мер по заглаживанию вреда, причиненного преступлением, возмещение потерпевшим на предварительном следствии ущерба в размере 1 млн рублей, признание вины и раскаяние в содеянном, наличие на иждивении малолетнего ребенка», - уточнила Светлана Артамонова.

Потерпевшие не согласились с решением, сочтя приговор слишком мягким, и подали апелляции.

«Судебной коллегией по уголовным делам Пензенского областного суда жалобы оставлены без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу», - отметила пресс-секретарь облсуда Наталья Яшина.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Подавайте выше,пусть блатной сидит...

Гость||

Нихера се, компенсация за человека! За лося до 5 лет зоны и компенсация вреда до 400000! Что за законы в этой стране?

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