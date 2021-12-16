Криминал

Молодые хулиганы из Кузнецка ответили за разбитый ВАЗ

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В Кузнецке перед судом предстали два 25-летних местных жителя. Молодых мужчин обвинили в умышленном повреждении чужого имущества из хулиганских побуждений.

Как установило следствие, вечером 19 апреля двое нетрезвых кузнечан прогуливались на 17-м километре дороги Кузнецк - Марьевка - Индерка. Там они заметили припаркованный ВАЗ-1118 и набросились на машину.

Молодые люди били руками и ногами по крыше, стеклам, крыльям, дверям авто. Ущерб от их беспричинной агрессии составил почти 75 000 рублей. Сумма была значительной для владельца.

«В судебном заседании осужденные вину признали. Один из них частично возместил хозяину автомобиля причиненный ущерб», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Суд признал мужчин виновными. Одного подельника приговорили к 2 годам лишения свободы, другого (ранее уже привлекавшегося к уголовной ответственности) - к двум годам и трем месяцам.

«Наказание постановлено считать условным, с испытательным сроком 2 года 6 месяцев каждому», - добавила Светлана Артамонова.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

вечером 19 апреля двое нетрезвых кузнечан прогуливались
И вдруг - вуаля! роскошное авто. "И вечер перестает быть томным"

Гость||

Гость писал(a):

двое нетрезвых кузнечан прогуливались
Двое влюбленнных. Понять можно!

Гость||

Посуда бьётся - жди удачи!

Гость||

Прогуливались...

- а скажите месье Жан, что вы думаете о новой картине Дюбуа?

- видите ли, любезный Пьер. С точки зрения...

И тут на! Машина!

Имя: Гость
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