Молодые хулиганы из Кузнецка ответили за разбитый ВАЗ

16.12.2021 | 10:24

В Кузнецке перед судом предстали два 25-летних местных жителя. Молодых мужчин обвинили в умышленном повреждении чужого имущества из хулиганских побуждений.

Как установило следствие, вечером 19 апреля двое нетрезвых кузнечан прогуливались на 17-м километре дороги Кузнецк - Марьевка - Индерка. Там они заметили припаркованный ВАЗ-1118 и набросились на машину.

Молодые люди били руками и ногами по крыше, стеклам, крыльям, дверям авто. Ущерб от их беспричинной агрессии составил почти 75 000 рублей. Сумма была значительной для владельца.

«В судебном заседании осужденные вину признали. Один из них частично возместил хозяину автомобиля причиненный ущерб», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Суд признал мужчин виновными. Одного подельника приговорили к 2 годам лишения свободы, другого (ранее уже привлекавшегося к уголовной ответственности) - к двум годам и трем месяцам.

«Наказание постановлено считать условным, с испытательным сроком 2 года 6 месяцев каждому», - добавила Светлана Артамонова.