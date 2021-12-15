Кузнечанин просил у девочек-подростков их интимные фото

15.12.2021 | 17:25

Суд огласил приговор 34-летнему жителю Кузнецка. Он признан виновным в развратных действиях в отношении двух и более лиц.

Установлено, что с марта 2018 года по январь 2021-го мужчина в интернете знакомился девочками, не достигшими 16-летия.

«Он переписывался с подростками на сексуальные темы, отправлял им фотоматериалы интимного характера, просил их в ответ прислать ему фото подобного содержания. Часть потерпевших, поддавшись на его уговоры, отвечали согласием», - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

В процессе расследования уголовного дела потерпевшими признаны пять несовершеннолетних из Пензенской области.

По решению суда кузнечанин проведет 3 года и 6 месяцев в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Следователи просят родителей несовершеннолетних быть в курсе того, с кем дети общаются в интернете, и беседовать с ними, как обезопасить себя в Сети и не стать жертвой сексуального преступления.