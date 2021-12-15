Алиментщицу из Бессоновского района отправили в колонию на 5 месяцев

15.12.2021 | 09:38

33-летняя жительница Бессоновского района, задолжавшая детям более полутора миллионов рублей, отправится в колонию общего режима.

У женщины трое детей 2007, 2009 и 2011 года рождения. В настоящий момент их воспитанием занимается бабушка. Мать, согласно решению суда, с апреля 2016 года должна выплачивать алименты на содержание ребят в размере ½ части всех видов доходов.

Однако родительские обязанности сельчанка исполняла не всегда. Женщина нигде не работала и не пыталась трудоустроиться, не обращалась в центр занятости за помощью и не была зарегистрирована как безработная. Деньги на содержание детей она не выплачивала в полном объеме и не торопилась добровольно оказывать помощь, чтобы поднять малышей на ноги.

Как сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова, нерадивую мать привлекли к административной ответственности за невыплату алиментов. Ей назначили 40 часов обязательных работ, но наказание женщину не вразумило.

Долг детям копился, и по состоянию на 4 августа составил 1 млн 508 тыс. 997 рублей. Сельчанка стала фигурантом уже уголовного дела.

На заседании женщина полностью признала свою вину.

«При назначении наказания суд учел, что гражданка совершила умышленное преступление небольшой тяжести, неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за грабеж, кражу, умышленное причинение легкого вреда здоровью. В ее действиях суд признал рецидив преступлений», - рассказали в пресс-службе Пензенского областного суда.

Служители Фемиды приговорили женщину к 5 месяцам лишения свободы. Та сочла наказание слишком строгим и подала апелляцию.

Однако суд высшей инстанции оставил приговор без изменений, а жалобу - без удовлетворения.