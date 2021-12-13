Жителя области наказали за смерть приятеля и травму девочки

13.12.2021 | 16:40

В Башмаковском районе вынесли приговор местному жителю. Мужчину обвинили в краже, неправомерном завладении автомобилем, причинении тяжкого вреда здоровью человека.

Как установили суд и следствие, ночью 1 мая 2020 года сельчанин заметил на Школьной улице в поселке Башмаково припаркованную «Ладу». Мужчину соблазнил аккумулятор машины. Через незапертую водительскую дверь он попал в салон, открыл капот, отсоединил клеммы и вытащил батарею из мотора. Затем он беспрепятственно скрылся с места преступления.

Ущерб, причиненный владельцу легковушки, составил 3 300 рублей.

26 сентября 2020 года в селе Глебовка сельчанин совершил другое преступление. Нетрезвому мужчине пришла идея прокатиться на «Ладе», принадлежавшей приятелю, у которого он в то время гостил. Он взял ключи от машины, сел в нее и уехал.

В поселке Башмаково на Московской улице водитель сбил девочку. Травмы несовершеннолетней квалифицировали как тяжкий вред здоровью. Однако виновник не остановился для оказания помощи и не вызвал на место ДТП медиков. Сельчанин скрылся с места аварии. Машину владельцу он вернул.

22 января текущего года мужчина поссорился со знакомым. Инцидент случился в квартире приятеля. Между хозяином и гостем завязалась драка, пострадали оба. Визитер решил поставить точку в конфликте, прошел в зал, схватил деревянное кресло и ударил им удалявшегося в другую комнату товарища.

«В результате умышленных преступных действий потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью, состоящий в причинной связи со смертью. Она наступила 10 февраля в медицинском учреждении Пензы», - сообщили в Башмаковском районном суде.

Сельчанин признал вину во всех инкриминируемых ему деяниях, от дачи показаний он отказался. Служители Фемиды приговорили его к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.