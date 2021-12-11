Пензенец украл две кофемолки, чтобы поправить материальное положение

11.12.2021 | 20:00

Две кофемолки стоимостью около 3 000 рублей приведут жителя Пензы на скамью подсудимых. Мужчина украл их в магазине, специализирующемся на продаже техники.

О преступлении сообщил управляющий торговой точкой. Действия злоумышленника записали камеры видеонаблюдения. Личность злоумышленника быстро установили.

«Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности житель Первомайского района Пензы. Мужчина вину свою признал. С его слов, преступление он совершил из-за трудного материального положения - ему нужны были деньги.

С этой целью злоумышленник зашел в торговый зал магазина и, убедившись, что за ним никто не наблюдает, взял с витрины две кофемолки, положил их в пакет, который заранее приготовил, и после этого покинул помещение торговой сети», - сообщила старший дознаватель отдела дознания ОП № 4 УМВД России по г. Пензе Юлия Карасева.

Похищенную технику подозреваемый сдал в комиссионный магазин, расположенный на улице Калинина. Деньги потратил. Теперь ждет решения суда. За кражу он может лишиться свободы на срок до 2 лет.