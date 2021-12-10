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Криминал

Житель области напал на дознавателя и участкового и получил срок

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В Пензенской области осужден 39-летний мужчина, напавший на сотрудников полиции. Его признали виновным в применении насилия в отношении представителей власти. В одном случае оно было опасным для здоровья, в другом - нет.

«По делу установлено, что днем 21 мая городищенец находился около своего дома в состоянии алкогольного опьянения. В связи с необходимостью проведения следственных действий с его дочерью к нему приехала ранее знакомая в связи с расследованием уголовного дела в отношении дочери сотрудница полиции - дознаватель одного из отделов полиции г. Пензы», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Злоумышленник нецензурно выругался и бросил в женщину камень, попав в голову. Полученная ею травма была впоследствии квалифицирована как легкий вред здоровью.

Женщина-дознаватель сообщила о случившемся в районный отдел полиции. На место прибыл участковый. Злоумышленник напал и на него: он ударил правоохранителя в голову и грудь и сорвал форменный головной убор.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Свою вину мужчина признал частично. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

«На приговор суда он написал апелляционную жалобу, настаивая на назначении условной меры наказания. В соответствии с позицией прокурора суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения, а жалобу - без удовлетворения», - резюмировала Светлана Артамонова.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Отпускаяй!!!!!!!Он за ребенка затупился, а дети святое

Гость||

Туда ему и дорога, гнида синяя.

Гость||

Когда мне было 39, на меня напали мусора на Московской,72. Втроем отметелили меня лежачего ногами, а потом вызвали скорую. А когда меня забрали, жена звонила, но ей ответили, что такого не забирали

Гость||

Гость писал(a):

могут отметелить мало не покажется
Да и не показалось, они мне ребро сломали

Гость||

penzainform.ru писал(a):

он написал апелляционную жалобу, настаивая на назначении условной меры наказания
Интересно чем мотивировал))) Хотя какие там могут быть мотивации в пропитых мозгах...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Злоумышленник нецензурно выругался и бросил в женщину камень, попав в голову. Полученная ею травма была впоследствии квалифицирована как легкий вред здоровью.
А вот если бы камень в пластиковый стаканчик положил, точняк срок бы схлопотал!

Имя: Гость
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