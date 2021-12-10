Сетевое издание|18+|Пятница|10 дек 2021|20:29
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Криминал

Зареченец заплатит более двух миллионов за сбитого велосипедиста

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Пензенский областной суд наказал виновника трагедии, которая произошла 1 мая 2021 на Зеленой улице в Заречном. Под колесами иномарки погиб 18-летний парень, который ехал на велосипеде.

Происшествие активно обсуждали пользователи социальных сетей. Главное, что возмутило комментаторов, - человек за рулем исчез с места происшествия. Он высадил пассажиров, а сам отправился дальше и спустя время был задержан полицейскими рядом с баром.

«В судебном заседании подсудимый вину признал в полном объеме. Указал, что он вместе с другом и девушкой употребляли спиртное, после чего решили поехать в бар, и, так как им не удавалось вызвать такси, он предложил доехать на машине. После ДТП с места преступления уехал, так как был в шоковом состоянии: испугался, был в нетрезвом виде», - сообщила старший прокурор управления прокуратуры Пензенской области Марина Макеева.

Пассажиры говорили, что скорость автомобиля была высокой, они заметили велосипедиста и просили водителя остановиться, но тот не отреагировал.

У человека, находившегося за рулем, ранее неоднократно были проблемы с законом. Судьи подумали, что только реальное лишение свободы сможет изменить поведение зареченца.

«Ему назначено наказание - 7 лет и 1 месяц лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и с лишением права управления транспортными средствами на 3 года. Также он обязан выплатить 2 100 000 рублей отцу, матери и брату погибшего в качестве компенсации морального вреда, а также возместить материальный ущерб», - рассказала пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

Дело изначально рассматривалось в Зареченском суде, но его решение 33-летний водитель «Мерседеса» посчитал слишком суровым, прося отправить его в колонию-поселение и снизить размер компенсации родным. Но теперь приговор уже вступил в законную силу.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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Гость||

В Зарике какие-то чудики живут. Все знают центровой поганый бар, идут туда кошмарить, а менты все знакомые. Направьте туда рейд и пензенсенких, пусть клоаку там их местную в кандалы.

Гость||

Что-то многовато насчитали.Миллион обычно.

Имя: Гость
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