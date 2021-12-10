В Пензе автоподставщики сделали битые машины источником дохода

10.12.2021 | 13:40

630 тысяч рублей - такова сумма ущерба, нанесенного страховым компаниям группой пензенских автоподставщиков. За их плечами - четыре преступления и одно покушение на мошенничество в сфере страхования.

В 2017 году двое приятелей, 1982 и 1983 года рождения, решили вместе инсценировать ДТП и получать страховые выплаты по договорам КАСКО и ОСАГО. Участвовать в деле они пригласили знакомых, имеющих автомобили с повреждениями.

«После инсценировки ДТП проводился осмотр поврежденных транспортных средств в подконтрольной автономной некоммерческой организации. Составлялись отчеты, содержащие недостоверные сведения о причинах и характере повреждений и стоимости ремонта, изготавливались иные документы. Также использовались судебные процедуры взыскания со страховых компаний сумм возмещения на основании поддельных справок ГИБДД о ДТП и экспертных исследований о стоимости восстановления автомобилей», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Однако аферы с машинами закончились для организаторов автоподстав скамьей подсудимых. Мужчины возместили ущерб страховым компаниям, но теперь им придется расплатиться за нарушение закона. Одного из них суд оштрафовал на 320 000 рублей, другого - на 250 000.

«В отношении еще трех соучастников уголовное дело прекращено с назначением судебного штрафа. Приговор в законную силу не вступил», - сообщила Светлана Артамонова.