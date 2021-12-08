Двоих жителей области осудили за кражу ремней и носков

08.12.2021 | 09:03

В Пензенской области двоих соучастников магазинной кражи отправили в колонию строгого режима. Преступление было совершено в ночь на 15 июля в поселке Чаадаевка Городищенского района.

«Как установлено по делу, ранее неоднократно судимые за совершение преступлений против собственности 30- и 36-летний злоумышленники, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с помощью лома выставили стекла и металлическую решетку в окне магазина одежды и обуви», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Добычей воров стали 12 ремней, 166 пар носков, мужская кепка и электролобзик. Общая стоимость имущества - около 10 тыс. руб. Однако довести преступный умысел до конца мужчины не смогли, поскольку их задержали.

Свою вину они признали. Городищенский районный суд назначил одному наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, другому - 1 год 6 месяцев лишения свободы.

«Судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда по апелляционному представлению государственного обвинителя назначила второму соучастнику в качестве места отбывания наказания исправительную колонию строгого режима», - уточнила Светлана Артамонова.

Приговор вступил в силу.