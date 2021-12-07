Жительница Камешкирского района оплатила штраф казенными деньгами

07.12.2021 | 09:38

28-летняя жительница Камешкирского района оказалась на скамье подсудимых за хищение средств с использованием служебного положения.

Женщина занимала должность и. о. директора МУП «Новошаткинское ЖКХ». За пользование недрами без лицензии Росприроднадзор оштрафовал ее на 30 тысяч рублей, и она решила расплатиться деньгами организации.

«В феврале 2021 года она взяла из кассы средства и оплатила ими штраф. Для сокрытия следов преступления она несколько раз приобретала в магазине в долг без оплаты якобы для нужд организации автозапчасти с товарными чеками. Товары впоследствии она возвращала продавцу, а кассовые чеки оставляла и составляла по ним авансовые отчеты», - рассказала старший помощник и. о. прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Во время следствия сельчанка возместила ущерб. Суд лишил злоумышленницу права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах и органах местного самоуправления сроком 1 год. Приговор вступил в силу.