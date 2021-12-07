Криминал

Жительница Камешкирского района оплатила штраф казенными деньгами

Печать

28-летняя жительница Камешкирского района оказалась на скамье подсудимых за хищение средств с использованием служебного положения.

Женщина занимала должность и. о. директора МУП «Новошаткинское ЖКХ». За пользование недрами без лицензии Росприроднадзор оштрафовал ее на 30 тысяч рублей, и она решила расплатиться деньгами организации.

«В феврале 2021 года она взяла из кассы средства и оплатила ими штраф. Для сокрытия следов преступления она несколько раз приобретала в магазине в долг без оплаты якобы для нужд организации автозапчасти с товарными чеками. Товары впоследствии она возвращала продавцу, а кассовые чеки оставляла и составляла по ним авансовые отчеты», - рассказала старший помощник и. о. прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Во время следствия сельчанка возместила ущерб. Суд лишил злоумышленницу права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах и органах местного самоуправления сроком 1 год. Приговор вступил в силу.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость||

Не ее судить надо, а тех кто эту систему создал

Гость||

непонятно, кто пользовался недрами без лицензии - она лично или МУП под ее руководством. Понятно, что закон есть закон, но вот мотивация для его нарушения очень разная.

Гость||

Понятно что дербанили карьер песчаный или щебень копали не только для ЖКХ но и на лево однозначно. Крайней сделали.

Гость||

Там этих карьеров самовольных полно.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте