У вырубавшего особо защитный лес жителя области забрали бензопилу

05.12.2021 | 11:39

В Каменском районе на скамье подсудимых оказался 52-летний житель села Кобылкино. Мужчина спилил лесные насаждения на сумму, превысившую миллион рублей.

Как установили следствие и суд, 5 августа сельчанин взял бензопилу и отправился в лес в двух километрах от своего населенного пункта. Там он повалил три дуба, четыре ясеня и 15 кленов (2,85 куб. м).

«Ущерб от незаконной вырубки особо защитных лесов (опушки лесов, граничащие с безлесными пространствами) общим объемом 4,6 куб. м составил более 1,1 млн рублей», - сообщила старший помощник и. о. прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Спиленные деревья мужчина использовал в своем хозяйстве. Часть их у него изъяли во время расследования.

Суд признал сельчанина виновным в экологическом преступлении и назначил ему три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также со злоумышленника в доход бюджета Каменского района взыскали сумму причиненного ущерба.

«Бензопила, являвшаяся орудием преступления, конфискована в доход государства», - добавила Светлана Артамонова.

Пока приговор в законную силу не вступил.