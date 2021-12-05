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Криминал

У вырубавшего особо защитный лес жителя области забрали бензопилу

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В Каменском районе на скамье подсудимых оказался 52-летний житель села Кобылкино. Мужчина спилил лесные насаждения на сумму, превысившую миллион рублей.

Как установили следствие и суд, 5 августа сельчанин взял бензопилу и отправился в лес в двух километрах от своего населенного пункта. Там он повалил три дуба, четыре ясеня и 15 кленов (2,85 куб. м).

«Ущерб от незаконной вырубки особо защитных лесов (опушки лесов, граничащие с безлесными пространствами) общим объемом 4,6 куб. м составил более 1,1 млн рублей», - сообщила старший помощник и. о. прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Спиленные деревья мужчина использовал в своем хозяйстве. Часть их у него изъяли во время расследования.

Суд признал сельчанина виновным в экологическом преступлении и назначил ему три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также со злоумышленника в доход бюджета Каменского района взыскали сумму причиненного ущерба.

«Бензопила, являвшаяся орудием преступления, конфискована в доход государства», - добавила Светлана Артамонова.

Пока приговор в законную силу не вступил.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

прятать надо было получше бензопилу

Гость||

Теперь вам понятно, почему попов вырубивших деревья в центре Пензы в сквере Лермонтова и ахунских лесорубов не наказывают? Они не совершили экологического преступления, то-то же

Имя: Гость
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