Криминал

Еще один житель Пензенской области отправился в колонию за пьяную езду

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46-летний житель Сердобского района лишился свободы за управление транспортом в нетрезвом виде.

Судимость, полученная за это преступление ранее, как и лишение водительских прав, не отрезвили мужчину: вечером 15 августа он, употребив алкоголь, разъезжал по селу Карповка на мопеде «Альфа».

Такое пренебрежительное отношение к уголовному кодексу не осталось безнаказанным: любитель прокатиться с ветерком в пьяном состоянии вновь оказался на скамье подсудимых.

По совокупности приговоров ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима с лишением права управления транспортными средствами на 4 года 10 месяцев.

Мужчину взяли под стражу в зале суда.

«С приговором он не согласился и в своей апелляционной жалобе просил его изменить, снизив назначенное наказание. Судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда оставила приговор суда первой инстанции без изменения, а жалобу осужденного - без удовлетворения», - сообщила старший помощник и. о. прокурора области Светлана Артамонова.

Это не первый случай, когда нетрезвые водители лишаются свободы. Так, житель Колышлея на 1 год отправился в колонию строгого режима и на 2,5 года лишился прав. Он неоднократно садился за руль пьяным и в последнюю такую поездку совершил ДТП.

А 43-летний житель Пачелмского района, задержанный 13 июля за рулем ВАЗ-2107, честно признался, что прямо с утра вместе со знакомым выпил, затем сел за руль и поехал на работу. Он приговорен к одному году колонии-поселения с лишением водительских прав на 3 года и 2 месяца.

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Гость||

Так всех мужиков пересажаете сёлах, кто пахать-то будет?

Гость||

Красный петух разбушевался.

Гость||

Нашла тоже пахарей,хе-хе!

Гость||

Колхазан тупой

Гость||

Гость писал(a):

Так всех мужиков пересажаете сёлах, кто пахать-то будет?
да хоть и пусть и никто, ничего страшного, продукты в пятерочке все ранво не исчезнут особеннно импоршные

Гость||

сажать сажать несщадно сажать, пьяный за рулем это убийца

Гость||

Да в деревне поддатость- это образ жизни, они хряпнут и на работу! Как в песне:

«Выпил С2H5OH,

Сел на «Ниву» Ростсельмаш,

На ДТ, Дон 500, Т-150,

Покормил перед этим поросят.

И пошёл зябь пахать, молотить ячмень…»

Гость||

В Пензе одна пьянь и нарики кружатся в закоулках, дворах, у шинков и магазинов.

Причём не прячась, а с каким-то куражом и пренебрежением к нормальным людям.

Гость||

Жутко стеснительные прячутся и собираются на квартирах и в гаражах.

Оправляются, не стесняя себя остатками приличия и совести, на виду у всего люда.

В общем хуже скотов стали "люди".

Гость||

Жаль, что в Пензе нет такого ГИБДД, как в Сердобске.

Гость||

Вот теперь его по всей строгости закона посодют на швабру правосудия

Имя: Гость
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