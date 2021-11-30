Еще один житель Пензенской области отправился в колонию за пьяную езду

30.11.2021 | 09:29

46-летний житель Сердобского района лишился свободы за управление транспортом в нетрезвом виде.

Судимость, полученная за это преступление ранее, как и лишение водительских прав, не отрезвили мужчину: вечером 15 августа он, употребив алкоголь, разъезжал по селу Карповка на мопеде «Альфа».

Такое пренебрежительное отношение к уголовному кодексу не осталось безнаказанным: любитель прокатиться с ветерком в пьяном состоянии вновь оказался на скамье подсудимых.

По совокупности приговоров ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима с лишением права управления транспортными средствами на 4 года 10 месяцев.

Мужчину взяли под стражу в зале суда.

«С приговором он не согласился и в своей апелляционной жалобе просил его изменить, снизив назначенное наказание. Судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда оставила приговор суда первой инстанции без изменения, а жалобу осужденного - без удовлетворения», - сообщила старший помощник и. о. прокурора области Светлана Артамонова.

Это не первый случай, когда нетрезвые водители лишаются свободы. Так, житель Колышлея на 1 год отправился в колонию строгого режима и на 2,5 года лишился прав. Он неоднократно садился за руль пьяным и в последнюю такую поездку совершил ДТП.

А 43-летний житель Пачелмского района, задержанный 13 июля за рулем ВАЗ-2107, честно признался, что прямо с утра вместе со знакомым выпил, затем сел за руль и поехал на работу. Он приговорен к одному году колонии-поселения с лишением водительских прав на 3 года и 2 месяца.