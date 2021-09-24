Экс-депутат из Белинского района почти 9 лет проведет в колонии

24.09.2021 | 19:17

Почти на 9 лет лишился свободы житель Белинского района - таким стало решение пензенских служителей Фемиды, которые после апелляционной жалобы рассмотрели приговор коллег из районного суда и оставили его неизменным.

58-летний мужчина пытался сжечь своего односельчанина. Все случилось в апреле 2019 года в поле рядом с населенным пунктом. Потерпевший находился в состоянии алкогольного опьянения, к тому же злодей его ударил, после чего жертва уже не сопротивлялась.

«Воспользовавшись беспомощностью потерпевшего, Шулимов погрузил его в прицеп своего автомобиля и отвез на пустырь на участке местности рядом со свалкой у села Чернышево. Шулимов снял с ног потерпевшего одежду и обувь, облил его ноги горючей жидкостью и поджег, после чего с места преступления скрылся», - сообщила старший прокурор управления прокуратуры Пензенской области Катерина Майорова.

Обгоревшего человека заметил проезжавший мимо односельчанин. В результате несчастный остался жив, в больнице ему ампутировали ноги, так как обожжено оказалось 40% поверхности тела.

Подсудимый свою вину не признал, но сообщил, что конфликт с потерпевшим у него давний. Тот обещал продать свой земельный пай и взял аванс, но сделку завершить не удалось. Пострадавшая сторона рассказала другое.

«Потерпевший пояснил суду, что на протяжении 10 лет подсудимый неоднократно угрожал ему, а в апреле 2019 года, после того как сгорел принадлежащий подсудимому дом, последний решил, что это он совершил поджог, за что и отомстил ему таким образом. Суд, изучив материалы дела, выслушав мнения сторон, свидетелей, пришел к выводу о виновности подсудимого в совершении преступления», - уточнила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

Осужденный считался весьма влиятельным в своем районе человеком, в родном селе Чернышово его многие побаивались. Теперь мужчина проведет в колонии общего режима 8 лет и 11 месяцев, также он должен выплатить оставшемуся без ног 1 миллион 100 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.