Жителя Наровчатского района избила и выгнала из дома гражданская жена

22.09.2021 | 09:36

52-летняя жительница Наровчатского района оказалась на скамье подсудимых за то, что не раз избивала собственного сожителя.

В июне этого года ее уже оштрафовали на 5 000 рублей за нанесение мужчине побоев. Но даже финансовая потеря не заставила сельчанку быть сдержаннее в проявлении эмоций.

В июле ее гражданский супруг в очередной раз пришел домой пьяным, и разгорелся семейный скандал. Рассвирепевшая хозяйка вцепилась ногтями в лицо сожителя и дважды ударила его кулаком, а затем просто выгнала за порог.

Расцарапанный и избитый мужчина направился прямиком в полицию, и на его вторую половинку завели уголовное дело, которое рассмотрели служители Фемиды.

«Виновной назначено наказание в виде обязательных работ сроком 180 часов», - сообщили в пресс-службе Наровчатского районного суда.