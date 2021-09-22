Криминал

Жителя Наровчатского района избила и выгнала из дома гражданская жена

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52-летняя жительница Наровчатского района оказалась на скамье подсудимых за то, что не раз избивала собственного сожителя.

В июне этого года ее уже оштрафовали на 5 000 рублей за нанесение мужчине побоев. Но даже финансовая потеря не заставила сельчанку быть сдержаннее в проявлении эмоций.

В июле ее гражданский супруг в очередной раз пришел домой пьяным, и разгорелся семейный скандал. Рассвирепевшая хозяйка вцепилась ногтями в лицо сожителя и дважды ударила его кулаком, а затем просто выгнала за порог.

Расцарапанный и избитый мужчина направился прямиком в полицию, и на его вторую половинку завели уголовное дело, которое рассмотрели служители Фемиды.

«Виновной назначено наказание в виде обязательных работ сроком 180 часов», - сообщили в пресс-службе Наровчатского районного суда.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Я испугался и стал заикаться посмотрев на ваши рисунок ребятишки из ПИ

Гость||

Живёт он у неё в примаках?

Гость||

мужик-тряпка.правильно сделала....

Гость||

От любви до ненависти один шаг

Гость||

Нет "гражданских " жен и мужей.

Есть СОЖИТЕЛИ!

Только так трактует закон.

ГРАЖДАНСКИЙ брак в РФ - зарегистрированный брак в органах ЗАГС (запись актов ГРАЖДАНСКОГО состояния) и имеет юридическое обоснование.

Второй вид брака, который допускается в РФ, но не являющийся юридическим - церковный, т.е. венчание у православных, или иные религиозные обряды в иных концессиях.

Гость||

надо было в бубен зарядить

Гость||

В 52 года это уже гемор -мужчинко в доме. С молодости (глупости) если прижился какой, осеменения ради, то его жаль выкинуть, как собаку, на улицу, только тем и живет. А в таком возрасте сожитель хуже дитя малого, кот дешевле.

Гость||

10.10, а не все ли равно, что ты всюду это пописываешь, зачем?

Гость||

Что за мужчина такой?Его выгоняют,бьют,а он назад идёт?Ещё и заявление в полицию пишет?Не ходил бы к этой женщине!Женщина могла просто не открыть дверь или вызвать сотрудников полиции!

Гость||

Он от зависти, сожитель ушел, ничем не обязан, а он, по паспорту,наверн, знает, что обязан теперь делиться а случае чево, вот и тычет.

Гость||

На уход, к плите, и пизке, пристраиваются с молоду, пока дурочка согласна, потому уж все, портал глупости закрывается.

Гость||

Роднички глупости у бабы, когда она добровольно захочет обслуживать чужого сынюлькю, зарастают с возрастом у всех, даже у дремучих дур.

Гость||

Во-во, а что было бы если бы жена была не гражданской, а военной?!

Имя: Гость
Комментарий:

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