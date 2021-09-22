Криминал

Пензячка ответила за жестокое обращение с пятью детьми

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Прокуратура Железнодорожного района Пензы выявила факт жестокого обращения с детьми. Пятеро ребят в возрасте от года до 13 лет жили в антисанитарных условиях.

Их 35-летняя мать не заботилась о чистоте и создании комфортных условий в квартире, не наладила режим дня и питания, гигиенические процедуры. Ребята не получали образования, лечения.

«У детей обнаружен педикулез и другие заболевания. Мать в обращении с детьми унижала их человеческое достоинство, оскорбляла», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В отношении родителей возбудили уголовные дела по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних), их лишили родительских прав. Детей забрали и отдали под опеку родственнице. В настоящее время они живут у нее.

Нерадивую мать оштрафовали на 10 000 рублей. Кроме того, с нее взыскали компенсацию морального вреда: по 30 000 рублей в пользу каждого ребенка.

«В отношении отца малолетних уголовное дело по аналогичным обстоятельствам находится на рассмотрении суда», - добавила Светлана Артамонова.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Кроме того, с нее взыскали компенсацию морального вреда: по 30 000 рублей в пользу каждого ребенка.
Уже взыскали или это ваши хотелки?

Гость||

30*50+10 сразу видно у детей жизнь наладилась+ судебные издержки

Гость||

писал(a):

22.09.2021 09:18|
Гость писал(a):
22.09.2021 09:18|
160т р офигеть

Имя: Гость
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