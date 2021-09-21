Жительницу Вадинского района от агрессивного мужчины спас таз

21.09.2021 | 12:13

52-летнего жителя Вадинского района признали виновным в угрозе убийством. Таким образом мужчина хотел вернуть бывшую супругу.

Согласно материалам дела, в июле 2021 года нетрезвый сельчанин явился в дом экс-жены. Его мучила ревность, он поссорился с хозяйкой и во время конфликта ударил ее ножом в запястье правой руки.

«При этом высказал в ее адрес угрозу убийством, которую потерпевшая восприняла как реальную угрозу для своей жизни», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Пострадавшая сельчанка сказала, что ей нужно выйти на улицу и промыть рану. Агрессор отпустил женщину, а та, оказавшись снаружи, бросила в экс-супруга таз и сумела убежать к родителям.

«С учетом позиции государственного обвинителя, наличия смягчающих и отягчающих обстоятельств, суд назначил мужчине наказание в виде 280 часов обязательных работ», - добавила Светлана Артамонова.