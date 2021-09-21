Криминал

Пензенец может оказаться в тюрьме из-за кражи робота-мойщика

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Присматривая умного помощника по хозяйству, горожанин долго разглядывал выставленные на витрине торгового центра товары, но выбирал не по техническим характеристикам, а по размеру: искал такой, который можно незаметно вынести из магазина. Однако все его действия фиксировала камера видеонаблюдения. Когда пропажа была обнаружена, представитель салона обратился в полицию.

«Заявитель сообщил, что неизвестный мужчина из торгового зала похитил робота-мойщика. Магазин находится в торговом центре на улице Центральной города Пензы. Ущерб от преступных действий злоумышленника составил более 14 000 рублей. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции изучили записи с камер, на которых было видно, как мужчина проходит в торговый зал, берет с витрины технику и, не расплатившись, проходит мимо кассовой зоны в сторону выхода», - сообщил заместитель начальника отдела УР ОП № 5 УМВД России по г. Пензе Александр Якушкин.

Личность злоумышленника установили. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 41-летний житель Первомайского района Пензы.

«Мужчина признался в совершении преступления. Похищенную технику подозреваемый продал неизвестному на улице, денежные средства потратил на собственные нужды», - пояснил Александр Якушкин.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.

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Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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