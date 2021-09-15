Криминал

В Пензе расклейщика листовок подозревают в рекламе наркотиков

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Молодой человек попал в отделение полиции за то, что рекламировал запрещенные вещества. Вернее, сайт, на котором их можно приобрести.

«Шел расклеивать. Обернулся - «бобик» подъехал, задержали, привезли в участок. И все, объяснили мне, как жить надо», - рассказал задержанный.

Сам он утверждает, что не знал о содержании наклеек, просто взялся за работу вместе со своей подругой, потому что предлагали хорошие деньги.

«Впоследствии данные граждане были задержаны на улице Коммунистической, около дома № 7. У девушки при себе находились листовки - предположительно, пронаркотического содержания», - сообщил командир взвода отдельной роты ППС ОП № 1 УМВД России по г. Пензе Алексей Шубин.

Подобные незаконные действия стражи порядка пресекают регулярно. В рамках акции «Сурский край - без наркотиков!» провели мероприятия по выявлению и устранению надписей, рекламирующих запрещенные вещества.

«Такая работа организована с высшими учебными заведениями, находящимися на территории Пензы. Организованы мобильные дружины - группы ребят, которые совместно с организациями города осуществляют профилактические мероприятия по устранению таких надписей путем закрашивания», - отметил оперуполномоченный по особо важным делам УНК УМВД России по области Павел Карнаухов.

За пропаганду или рекламу наркотических средств предусмотрена административная ответственность и штрафные санкции: до 5 тысяч рублей - для физических лиц, для юридических - до 1 миллиона.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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Гость||

Незнание закона не является смягчающим обстоятельством! Впарить этому не желающему нормально работать на всю катушку, по-максимому!

Гость||

На улице дубак,а он в шортах,точно наркоша.

Гость||

Незаконных объявлений в Пензе миллионы, ежедневно ночью появляются везде свежие, никто с этим не борется, хотя есть номера телефонов. Какой мэр, такой и город!

Гость||

Гость писал(a):

Незнание закона не является смягчающим обстоятельством! Впарить этому не желающему нормально работать на всю катушку, по-максимому!
строгость законов компенсируется не обязательностью их исполнения, спорим что отделается без катушки парняга?

Имя: Гость
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