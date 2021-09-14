В Пензе водителю, отрицающему вину в ДТП, не смягчили приговор

14.09.2021 | 14:49

46-летний житель Наровчатского района, признанный виновным в пьяном ДТП и гибели 52-летнего пассажира, не смог добиться смягчения наказания.

Днем 26 октября прошлого года мужчина в пьяном виде и без прав сел за руль машины «УАЗ-Патриот», принадлежащей его знакомому, и с двумя пассажирами отправился из Наровчата в Каменку.

В Каменском районе водитель превысил скорость до 110 км/ч и не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся.

Один из пассажиров, ехавший на заднем сиденье житель Мордовии, от полученных травм на следующий день скончался в больнице. Второй пассажир (владелец УАЗа) и водитель отделались ушибами.

«Свою вину в совершении преступления подсудимый не признал. Согласно его показаниям, за рулем автомобиля на момент ДТП находился погибший», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

Однако по итогам экспертиз и опросов очевидцев было установлено, что машину все же вел подсудимый. Его приговорили к семи с половиной годам колонии общего режима с лишением прав на три года.

«Не согласившись с приговором, осужденный и его защитник подали апелляционные жалобы, которые судебной коллегией по уголовным делам Пензенского областного суда оставлены без удовлетворения», - добавили в пресс-службе.