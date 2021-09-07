Криминал

В Наровчатском районе хулиган разгромил Audi и ушел в чужой обуви

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В Наровчатском районе на скамье подсудимых оказался 19-летний местный житель. Молодого человека обвинили в умышленном повреждении чужого имущества.

Как установили следствие и суд, 8 мая парень проводил время с друзьями в парке в Наровчате. Не обошлось без употребления спиртного. В полночь, будучи нетрезвым, сельчанин отправился восвояси.

У незнакомого дома молодой человек заметил Audi A4 и «беспричинно, из хулиганских побуждений, демонстрируя дерзость и вседозволенность», решил разбить автомобиль, рассказали в пресс-службе Наровчатского районного суда.

Сельчанин забрался на капот иномарки, ногами разбил лобовое стекло, вырвал дворники, разбил ими стекло водительской двери. Под горячую руку попали два зеркала заднего вида. Также сорвиголова поцарапал стойку авто с водительской стороны.

На этом ночные приключения молодого человека не завершились. Он сорвал почтовый ящик, висевший на заборе, потом зашел во двор, разбил оконное стекло и залез внутрь дома, где надел чужую обувь.

Собственные ботинки, а также мобильный телефон нетрезвый хулиган оставил на крыльце дома, в который влез.

Стоимость ущерба, причиненного разгоряченным сельчанином, составила 56 416 рублей. Данная сумма стала значительной для пострадавшего.

При вынесении решения служители Фемиды учли, что молодой человек впервые совершил преступление и в полном размере возместил причиненный ущерб. Уголовное дело прекратили, парню назначили судебный штраф - 10 000 рублей.

Постановление пока не вступило в законную силу.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

кукареку

Гость||

penzainform.ru писал(a):

на скамье подсудимых оказался 19-летний местный житель.
penzainform.ru писал(a):
Уголовное дело прекратили, парню назначили судебный штраф - 10 000 рублей.
И что его должно по мнению суда исправить? Надо было обязательные работы - пусть двор подметает на глазах у всех и прощение просит, за.ранец.

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