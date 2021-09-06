Жителя Наровчатского района осудили за смерть приятеля на Первомай

06.09.2021 | 09:44

В Наровчатском районе вынесли приговор 35-летнему местному жителю. Мужчина до смерти избил приятеля.

Инцидент случился в селе Мелюковка днем 1 мая. Сельчанин и его 47-летний друг распивали спиртное в гостях у общего знакомого и поссорились.

Согласно материалам дела, младший из собутыльников ударил оппонента кулаком в лицо. Когда тот упал на пол, агрессор начал бить его ногой в голову.

Успокоившись, мужчина ушел в другую комнату и лег спать, а проснувшись вечером, обнаружил, что избитый собутыльник не подает признаков жизни. Сельчанин вызвал скорую помощь, и медики, приехавшие по адресу, констатировали смерть.

«Согласно заключению экспертов, смерть наступила вследствие причиненной подсудимым черепно-мозговой травмы», - сообщили в пресс-службе Наровчатского районного суда Пензенской области.

Служители Фемиды признали мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, и назначили ему 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Пока приговор в силу не вступил.