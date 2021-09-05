Молодого гостя Пензы подозревают в кражах игрушек

05.09.2021 | 19:05

20-летний житель Екатеринбурга, оказавшись в Пензе проездом, совершил как минимум три преступления. Мужчина воровал игрушки.

«В дневное время он зашел в торговый зал магазина по продаже детских товаров. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, молодой человек с витрины взял набор кукол. Не расплатившись, он прошел мимо кассовой зоны, после чего покинул помещение торгового центра.

Ущерб, причиненный преступными действиями подозреваемого, составил около 9 000 рублей», - сообщила дознаватель отдела дознания ОП № 3 УМВД России по Пензе Ирина Бондарева.

Две кражи гость областного центра совершил на территории Октябрьского района, еще одну - в Ленинском. Похищенные игрушки он продал.

Кстати, ранее злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности. И теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

«Молодой человек вину признал и в содеянном раскаялся. В отношении него избрана мера принуждения в виде обязательства о явке», - добавила Ирина Бондарева.