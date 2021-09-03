Криминал

Пензенца подозревают в кражах пожарных вентилей из подъездов

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Трудное материальное положение вынудило одного из пензенцев отправиться на преступный промысел за пределы областного центра. Из подъездов двух многоквартирных домов, расположенных в селе Засечном, мужчина сумел похитить более 70 пожарных вентилей. Он скручивал их специальным ключом, а позже сдавал в пункт приема цветного металла.

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Пензенскому району установили лицо, причастное к совершению данного преступления. Им оказался 32-летний житель Первомайского района города Пензы. Мужчина вину свою признал, в содеянном раскаялся», - сообщила дознаватель отдела дознания ОМВД России по Пензенскому району Ольга Шакирзянова.

В ходе следствия выяснилось, что это не первый случай, когда злоумышленник орудовал в пожарных щитах. Он оказался причастным к серии аналогичных преступлений. В августе пензенец вынес из подъездов других домов в Засечном еще 34 металлические детали. Общий ущерб составил свыше 100 000 рублей. Впоследствии похищенное имущество было изъято.

«По фактам краж в отделе дознания ОМВД России по Пензенскому району были возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 158 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет. В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке», - рассказала Ольга Шакирзянова.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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Гость||

если власть ворует в наглую, то и народу можно не стеснятся. то что украл, молодец, то что попался идиот.

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