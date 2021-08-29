Хранившей наркотик под одеялом гостье Пензы ужесточили приговор

В два с лишним раза увеличился срок наказания после того, как подсудимая возмутилась приговором, а прокурор посчитал его слишком мягким.
Криминальная история началась в августе 2020-го.Тогда в центре Пензы полицейские задержали жительницу Московской области. Она и раньше не дружила с законом.
«Получила от соучастника преступления партию вещества, содержащего наркотическое средство массой более 300 г. Часть наркотика она разложила по тайникам, оставшееся вещество хранила при себе, по месту своего временного проживания», - рассказала помощник прокурора Ленинского района Пензы Татьяна Цибарева.
В квартире под одеялом оперативники обнаружили электронные весы и 110 расфасованных свертков с зельем.
Злоумышленница раскаялась в содеянном, активно способствовала расследованию, жаловалась на здоровье. И суд ей назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии общего режима.
«Прокурор Ленинского района города Пензы принес апелляционное представление на приговор.
Осужденная также обжаловала приговор, ссылаясь на его суровость. Судом апелляционной инстанции доводы представления прокурора признаны обоснованными», - добавила Татьяна Цибарева.
В итоге 41-летняя дама услышала иной приговор. Ей предстоит провести за решеткой уже 10 с половиной лет.
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