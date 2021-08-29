Сетевое издание|18+|Воскресенье|29 авг 2021|17:30
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Облачно |

Криминал

Хранившей наркотик под одеялом гостье Пензы ужесточили приговор

Печать

В два с лишним раза увеличился срок наказания после того, как подсудимая возмутилась приговором, а прокурор посчитал его слишком мягким.

Криминальная история началась в августе 2020-го.Тогда в центре Пензы полицейские задержали жительницу Московской области. Она и раньше не дружила с законом.

«Получила от соучастника преступления партию вещества, содержащего наркотическое средство массой более 300 г. Часть наркотика она разложила по тайникам, оставшееся вещество хранила при себе, по месту своего временного проживания», - рассказала помощник прокурора Ленинского района Пензы Татьяна Цибарева.

В квартире под одеялом оперативники обнаружили электронные весы и 110 расфасованных свертков с зельем.

Злоумышленница раскаялась в содеянном, активно способствовала расследованию, жаловалась на здоровье. И суд ей назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии общего режима.

«Прокурор Ленинского района города Пензы принес апелляционное представление на приговор.

Осужденная также обжаловала приговор, ссылаясь на его суровость. Судом апелляционной инстанции доводы представления прокурора признаны обоснованными», - добавила Татьяна Цибарева.

В итоге 41-летняя дама услышала иной приговор. Ей предстоит провести за решеткой уже 10 с половиной лет.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте