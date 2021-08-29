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Криминал

Автомобиль пензенца угнали из-за деталей в салоне

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Угнал автомобиль и забрал из него все, на чем можно было заработать. Житель микрорайона Арбеково хотел выпить, но на алкоголь денег не хватало, тогда он и решил завладеть чужим имуществом.

Хозяин транспортного средства, обнаружив пропажу, сразу же обратился в полицию.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Внимательно осмотрели место совершения преступления. В результате машина была обнаружена в ста метрах от места угона.

При осмотре автомобиля было обнаружено, что из салона транспортного средства были похищены двигатель и коробка передач от другого автомобиля», - сообщила дознаватель отдела дознания ОП № 3 Пензы Ирина Бондарева.

Подозреваемого удалось быстро найти. Им оказался мужчина 1990 года рождения.

«С его слов, он знал, что потерпевший занимается ремонтом автомобилей, и о том, что в салоне заявителя находятся агрегаты от транспортного средства. Детали автомашины он планировал продать», - добавила Ирина Бондарева.

Похищенное полицейские изъяли. А задержанному теперь грозит до 5 лет лишения свободы.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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