Пензенец признался в краже 70 пожарных вентилей из подъездов

70 пожарных вентилей пропало из подъездов домов в селе Засечном Пензенского района. Все они были сделаны из латуни (сплава меди с цинком).
Сообщение о краже поступило в полицию, и стражи порядка оперативно установили личность подозреваемого. Им оказался 32-летний житель Пензы.
Мужчина признался в краже вентилей, часть которых полицейские успели изъять. Его взяли под домашний арест.
Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 2 лет. Он будет ожидать суда, пребывая под домашним арестом, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.
Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.
Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.
Сколько судеб поломали частные приёмки металла...