Ревнивый зареченец ударил приятеля гаечным ключом

27.08.2021 | 16:07

В Заречном осудили 52-летнего местного жителя, который избил приятеля гаечным ключом.

Преступление было совершено в мае в квартире на проспекте Мира. Зареченец пришел к другу, они выпили и, по всей вероятности, начали беседовать о женщинах.

Приревновав свою возлюбленную к хозяину дома, горожанин схватил разводной ключ и нанес один удар по голове оппонента, из-за чего у того образовалась черепно-мозговая травма. Ее расценили как тяжкий вред здоровью.

Изучив обстоятельства дела, суд признал зареченца виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период.

«Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе городского суда.