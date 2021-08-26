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Криминал

Житель Пензы опустошил свой счет, поверив в огромный выигрыш

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На личную страницу 28-летнего пензенца в Instagram пришло сообщение из группы, на которую он был подписан. Заманчивая картинка приглашала к участию в розыгрыше подарков, и мужчина перешел по ссылке.

Выполнив несколько манипуляций, он увидел сумму своего выигрыша - 3 060 долларов. Для получения валюты счастливчику предлагалось перейти по нескольким ссылкам. В предвкушении денег мужчина выполнил это указание, а затем ввел реквизиты своей банковской карты и коды из СМС-сообщений и нажал кнопку «подтвердить операцию».

После того как последняя манипуляция была выполнена, с карты пензенца исчезло 16,5 тысячи рублей, и он направился в полицию. Как оказалось, он слышал о подобных способах обмана, но не предполагал, что сам станет жертвой аферистов.

Возбуждено уголовное дело, сотрудники полиции устанавливают личности злоумышленников. Статья Уголовного кодекса РФ предусматривает за это преступление до двух лет лишения свободы.

«При получении по электронной почте, на мобильный телефон или в социальных сетях сообщения о выигрыше или наследстве будьте бдительны - так действуют мошенники! Даже если вы получили информацию с телефонного номера или интернет-страницы знакомого человека, помните: злоумышленники могут взломать аккаунт или устройство, получив доступ ко всем контактам, и рассылать сообщения. Ни в коем случае не сообщайте данных своей банковской карты в переписке и никогда не передавайте посторонним лицам коды подтверждения операций и пароли для совершения действий с вашей банковской картой. Ни под каким предлогом не перечисляйте деньги незнакомцам!» - обращается к жителям области пресс-служба регионального управления МВД.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Бедный лошара,последние гроши забрали...

Гость||

Достали мошенники ежедневно названивает!Когда их наконец то начнут наказывать по закону?

Гость||

Гость писал(a):

Гость|26.08.2021 13:47|

Достали мошенники ежедневно названивает!Когда их наконец то начнут наказывать по закону?

сказку Пушкина "Золотой петушок" читай

- По закону? Что за слово?

Я не слыхивал такого...

Имя: Гость
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