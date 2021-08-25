Криминал

Пензячка не дождалась денег от продажи фотоаппарата

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Простая сделка по продаже фотоаппарата через известное приложение принесла проблемы владельцам техники. Покупатель нашелся быстро.

«К сожалению, меня не было дома в тот момент, когда подъехал молодой человек, который собирался его посмотреть, поэтому я попросила сделать это мужу. Человек посмотрел фотоаппарат, он ему понравился, он сделал несколько пробных снимков и сказал, что будет его покупать. Он показал мужу, что перевел через онлайн-банк деньги по моему номеру телефона, и муж решил, что так оно и есть», - сообщила потерпевшая.

Но 50 000 на счет так и не пришли. Связаться с покупателем не получилось. И женщина обратилась за помощью в правоохранительные органы.

«В результате проведенных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого в совершении преступления. Им оказался житель Пензенской области 2003 года рождения. Молодой человек вину свою признал и в содеянном раскаялся», - отметил дознаватель отдела дознания ОП № 4 УМВД России по г. Пензе Екатерина Сорокина.

Фотоаппарат он пытался сдать в ломбард, а затем обменял на сотовый телефон с доплатой 1 000 рублей. И технику, и средство связи полицейские изъяли, после товароведческой экспертизы их вернут законным владельцам.

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Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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