Криминал

Пензенец лишился свободы из-за 0,025 грамма «скорости»

Печать

39-летний житель Пензы отправится в колонию строгого режима за незаконный сбыт наркотического средства.

Днем 9 ноября 2020 года у магазина на улице Ворошилова в областном центре горожанин продал своей приятельнице пакетик «скорости» массой 0,025 г за 300 рублей. Через 10 минут покупательницу задержали правоохранители. Обнаруженный при ней наркотик изъяли.

«Злоумышленника задержали через несколько дней, женщина его опознала», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

На допросах он рассказал, что встретился с женщиной, чтобы продать ей запрещенное вещество. Однако на судебном заседании горожанин заявил, что невиновен и его намеренно оговорили. По его словам, приятельница была должна ему деньги и отдала часть суммы во время той встречи на улице Ворошилова.

Служители Фемиды признали мужчину виновным и назначили пять с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Подсудимый с решением не согласился и подал апелляцию, но ее оставили без удовлетворения, а приговор - без изменения.

0
0
0
0
 
Гость||

скорости не хватило

Гость||

Скорость была пониженной..

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте