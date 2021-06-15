Пензенец лишился свободы из-за 0,025 грамма «скорости»

15.06.2021 | 16:13

39-летний житель Пензы отправится в колонию строгого режима за незаконный сбыт наркотического средства.

Днем 9 ноября 2020 года у магазина на улице Ворошилова в областном центре горожанин продал своей приятельнице пакетик «скорости» массой 0,025 г за 300 рублей. Через 10 минут покупательницу задержали правоохранители. Обнаруженный при ней наркотик изъяли.

«Злоумышленника задержали через несколько дней, женщина его опознала», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

На допросах он рассказал, что встретился с женщиной, чтобы продать ей запрещенное вещество. Однако на судебном заседании горожанин заявил, что невиновен и его намеренно оговорили. По его словам, приятельница была должна ему деньги и отдала часть суммы во время той встречи на улице Ворошилова.

Служители Фемиды признали мужчину виновным и назначили пять с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Подсудимый с решением не согласился и подал апелляцию, но ее оставили без удовлетворения, а приговор - без изменения.