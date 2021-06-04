Криминал

Задержана подозреваемая в краже из ювелирного магазина в Пензе

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Минувшей зимой в Пензе женщина совершила кражу из ювелирного магазина.

«Подозреваемая попросила продавца показать ей золотую цепочку и рассчитать стоимость изделия, затем воспользовалась отсутствием внимания со стороны продавца, взяла с лотка золотое украшение стоимостью около 40 000 рублей и покинула торговый центр. Обнаружив пропажу золотой цепочки, сотрудница магазина позвонила в полицию», - сообщила дознаватель отдела дознания ОП № 1 УМВД России по г. Пензе Татьяна Глумскова.

По горячим следам злоумышленницу обнаружить не удалось. До последнего времени момента она числилась в федеральном розыске.

«На таможенном пункте в Ростовской области установлена и задержана жительница одной из соседних республик, 1977 года рождения», - отметила Татьяна Глумскова.

Вину свою злоумышленница признала, рассказала, что продала украденное в Ростове-на-Дону. Женщине грозит до 2 лет лишения свободы.

Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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