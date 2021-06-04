Криминал

Три товарища не успели съесть украденный сыр

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В Нижнеломовском районе на предприятии, выпускающем продукты питания, произошла кража: исчезли четыре головки сыра разных сортов. Одна стоит 2 929 рублей, другая - 4 369, еще две - по 4 561. Общая сумма ущерба составила 16 420 рублей.

Руководитель организации обратился в полицию и рассказал, что продукт исчез прямо из производственного цеха.

Сотрудники уголовного розыска оперативно установили подозреваемых - трех операторов предприятия. Мужчины 35, 34 и 28 лет приехали работать из Каменки. Все они признались в краже.

Похитители не успели ни съесть, ни продать украденный сыр - его изъяли полицейские.

«С подозреваемых взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. В отношении каждого из них возбуждено уголовное дело. Им грозит лишение свободы на срок до 2 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

а если бы украли на 16 "лярдов" то тут же бы стали уважаемыми и влиятельными людьми в нынешней рашке

Гость||

А если бы дома нашли поллярда получили бы звание почетные жители города

Имя: Гость
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