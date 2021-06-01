Криминал

В Пензе у гостей из Подмосковья нашли более 100 свертков с героином

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Двоих жителей Подмосковья, 1995 и 1998 года рождения, задержали сотрудники пензенской полиции. Их подозревают в сбыте запрещенных препаратов.

«Всего в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий и в ходе проведения личного досмотра после задержания у них было обнаружено и изъято 103 свертка с наркотическим веществом героин. Каждый сверток - примерно около двух граммов наркотического средства», - сообщил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по области Алексей Стяжков.

В Пензу молодые люди приехали на арендованной машине всего на сутки: в планах было сделать закладки и вернуться в Подмосковье. После анализа технических средств задержанных выяснилось, что у них это уже вторая подобная поездка.

Теперь подозреваемые находятся под стражей.

«Уважаемые граждане, если вы располагаете какой-либо информацией о незаконном обороте наркотиков, убедительная просьба сообщить по телефону доверия 59-10-10. Вся информация будет незамедлительно нами проверена», - отметил Алексей Стяжков.

Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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