Сбившему участника мотофестиваля кузнечанину не смягчили приговор

23.05.2021 | 15:40

На 6 лет и 1 месяц в колонию общего режима отправился житель Кузнецкого района, который стал причиной гибели москвича. Все случилось в октябре 2020 года.

Кузнечанин находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, хотя до этого он уже был арестован на 10 суток за аналогичное правонарушение и не имел права управлять транспортным средством. Результат - человек стал виновником трагедии на дороге.

«Поехал из Махалина в село Старый Кряжим Кузнецкого района. Двигаясь по улице села Старый Кряжим, он намеревался осуществить маневр левого поворота, не уступил дорогу и совершил столкновение с мотоциклом BMW под управлением водителя 1976 года рождения», - рассказала пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

В результате ДТП мотоциклист получил серьезные травмы и спустя несколько дней скончался в реанимации Кузнецкой межрайонной больницы. Подсудимый свою вину признал полностью.

«Супруга погибшего пояснила, что ее муж с двумя приятелями на мотоциклах 1 октября выехали из Москвы в Тольятти на мотофестиваль. После случившегося подсудимый не оказал и не предлагал какую-либо помощь. Своими преступными действиями он оставил детей без отца и лишил опоры престарелых родителей», - добавила Наталья Яшина.

Назначенный Кузнецким районным судом приговор автомобилист посчитал слишком суровым. Но его апелляционная жалоба, поданная в областную инстанцию, была оставлена без удовлетворения.