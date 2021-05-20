В Пензе попытка закладчицы смягчить приговор дала обратный эффект

20.05.2021 | 10:18

41-летняя жительница Московской области, распространявшая наркотики в Пензе, вместо смягчения наказания получила дополнительный срок.

Женщина неоднократно была судима, за ее плечами мошенничество, кража, сбыт наркотиков. В августе 2020 года она получила от подельника партию вещества, содержащего наркотик, массой не менее 306,15 грамма, приехала в Пензу и сняла квартиру на улице Володарского.

Одну часть наркотика она разложила по закладкам, а другую хранила при себе и на съемной квартире, рассчитывая в дальнейшем сбыть «товар». Однако 26 августа правоохранители задержали ее с поличным при оборудовании тайника у дома № 25 на улице Пушкина.

При личном досмотре у москвички изъяли шесть свертков из фольги с наркотиком. На съемной квартире полицейские нашли в кровати под одеялом еще 110 расфасованных свертков с наркотиками, электронные весы, рулон фольги, отрезы полиэтилена.

4 февраля 2021 года Ленинский районный суд вынес закладчице приговор, назначив ей наказание более мягкое, чем предусмотрено уголовным кодексом, - 6 лет 6 месяцев колонии общего режима.

Женщина сочла наказание слишком суровым, а прокурор Ленинского района - слишком мягким для рецидивистки. Оба подали жалобы.

В итоге суд апелляционной инстанции принял сторону прокурора и изменил приговор. Торговке наркотиками предстоит провести в колонии 10 лет 6 месяцев.

«Апелляционная жалоба осужденной на приговор оставлена без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.