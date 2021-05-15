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Криминал

Житель Кузнецкого района лишился денег и получил условный срок

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Попытка откупиться от инспектора ДПС закончилась для жителя Кузнецкого района скамьей подсудимых.

9 марта сотрудники ДПС остановили ВАЗ-2109, за рулем которого находился 40-летний мужчина. Выяснилось, что он лишен водительских прав и не имеет страхового полиса.

Инспектор в салоне патрульной машины начал составлять протоколы, а нарушитель попытался откупиться от него, положив в бардачок 15 тысяч рублей.

«Сотрудник полиции от взятки отказался. Противоправные действия мужчины пресекли сотрудники правоохранительных органов. Денежные средства изъяты следователем в ходе осмотра места происшествия», - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

В итоге нарушитель пошел под суд, который назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор не вступил в силу.

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