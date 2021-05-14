Криминал

Виновник смертельного ДТП пытался доказать, что за рулем был не он

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23-летний житель Мокшанского района на много лет лишился свободы из-за того, что по его вине погиб человек.

Молодой человек, не имевший водительских прав, сел за руль нетрезвым и попал в ДТП. Две девушки, находившиеся в салоне машины, получили тяжелые травмы. Одна из них умерла.

Парень заявил, что хоть он и владелец автомобиля, но в момент ДТП находился на заднем сиденье. Однако суд исследовал доказательства и пришел к выводу, что в смертельной аварии виноват именно он.

Учитывая молодой возраст и наличие маленького ребенка, служители Фемиды приговорили виновного к 9 годам колонии общего режима с лишением права управлять транспортным средством на 3 года.

«Приговор суда не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Мокшанского районного суда.

Это не первый случай, когда виновник трагедии на дороге пытается переложить ответственность на других людей.

В декабре 2020 года был осужден 24-летний житель Саранска, устроивший смертельное ДТП в Лунинском районе. Один из пассажиров погиб на месте, второй - в больнице через пять дней.

Саранчанин пытался доказать, что машиной управлял один из погибших, но его версию опровергли и приговорили к 3 годам колонии-поселения.

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Гость||

А почему двоих убил дали 3 года? А одного аж 9 лет?

Гость||

Ему надо было пожизненное дать, убийца!!!

Гость||

А че если молодежь надо меньше давать что ли.?Пипец .Ну да старому надо больше давать чтоб до пенсии не дожил и не платить потом

Гость||

Одному 23, другому 24. Не хилая разница. Родственнички подсуетились видимо

Гость||

Гость писал(a):

А почему двоих убил дали 3 года? А одного аж 9 лет?
причем 9 лет общего режима, а 3 года - всего лишь поселение. ну тут наверное потому что один из них трезвый

Имя: Гость
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