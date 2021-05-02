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Криминал

В Пензе мужчина завершил банковскую операцию и оказался под следствием

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Житель Бессоновского района присвоил себе чужие деньги. Он завершил операцию предыдущего клиента в банкомате - забрал выданное.

В полицию обратилась пензячка, которая снимала крупную сумму в несколько заходов.

«Женщина приступила к заключительному этапу снятия денег. После того как заявительница ввела ПИН-код и необходимую сумму для снятия, банкомат выдал ей карту. Потерпевшая, не дождавшись выдачи денег, забрала карту и покинула помещение банка», - рассказала дознаватель отдела дознания УМВД России по Пензе Анна Анохина.

И 14 500 рублей достались следующему в очереди, за что теперь он ответит по закону.

«В результате проведенных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была установлена личность подозреваемого в совершении данного преступления. Мужчина вину свою признал и в содеянном раскаялся. Похищенные денежные средства подозреваемый потратил на личные нужды», - добавила Анна Анохина.

За свои действия злоумышленник может лишиться свободы на срок до двух лет. Ранее он уже был судим.

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Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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