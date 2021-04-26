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Криминал

В Пензе со стройплощадки исчезли 45 метров силового электрического кабеля

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45 метров силового электрического кабеля исчезли с одной из строительных площадок Пензы. Сотрудники компании, ведущей работы, были вынуждены обратиться в полицию. Стражи порядка смогли выйти на людей, причастных к преступлению. Ими оказались пятеро жителей региона.

«Молодые люди перелезли через бетонные ограждения, проникли на территорию, откуда похитили силовой кабель, предварительно перерезав его на несколько частей. Впоследствии похищенное загрузили в автомашину и отвезли в пункт приема цветных металлов. Вырученные денежные средства потратили на личные нужды», - рассказала следователь по особо важным делам СЧ СУ УМВД России по Пензенской области Инна Куликова.

Позже выяснилось, что задержанные причастны еще как минимум к семи подобным преступлениям.

«Подозреваемые свою вину признали и в содеянном раскаялись. С их слов, преступления они совершали из-за трудного материального положения. В отношение всех пятерых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - отметила Инна Куликова.

Мужчинам теперь грозит до 5 лет лишения свободы.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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Гость||

На фото буратино?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Мужчинам теперь грозит до 5 лет лишения свободы.
Интересно ,кто грозит мужчинам?

Гость||

Грабь награбленное.

Имя: Гость
Комментарий:

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