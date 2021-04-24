В Химках пензячка-домработница призналась в краже на миллион

24.04.2021 | 14:36

Жительницу Пензы задержали в Подмосковье по подозрению в краже.

Преступление произошло в Химках. Из квартиры на улице Летчика Ивана Федорова пропали деньги и ювелирные украшения на сумму более 1 млн рублей. Владелец обратился в полицию, и стражи порядка оперативно установили личность подозреваемой.

Правоохранители задержали 37-летнюю пензячку, трудившуюся домработницей у хозяина квартиры. Женщина призналась, что драгоценности сдала в ломбард, а деньги успела потратить.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнице избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.