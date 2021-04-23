В Пензе выявили махинацию с аукционом на поставку мяса в детсады

23.04.2021 | 08:06

В Пензе вынесен приговор сотруднику фирмы, который пошел на коммерческий подкуп ради получения муниципального заказа. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 204 УК РФ (незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, денег за бездействие).

Было установлено, что в октябре 2020 года мужчина, который занимал должность менеджера по развитию в некой фирме, а по доверенности являлся ее фактическим руководителем, подал заявку на аукцион по поставке говядины в дошкольные образовательные учреждения.

О намерении участвовать в торгах заявило еще одно юрлицо. Узнав об этом, мужчина решил избавиться от соперников.

«30 октября 2020 года он встретился с представителем организации-конкурента и предложил ему за незаконное вознаграждение в размере 600 тысяч рублей участвовать в аукционе лишь формально, не препятствуя победе представляемой злоумышленником фирмы», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Евгения Воеводина.

Сотрудник конкурирующей организации обещал подумать, а спустя несколько дней ответил согласием. Однако передача денег происходила уже под контролем сотрудников УФСБ.

Злоумышленника задержали, было возбуждено уголовное дело. Суд назначил ему наказание в виде 3 лет условного лишения свободы с таким же испытательным сроком и оштрафовал на 600 000 рублей.

«Приговор не вступил в законную силу», - уточнила Евгения Воеводина.