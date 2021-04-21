Криминал

Итоги: прошел месяц со дня задержания Ивана Белозерцева

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Прошел ровно месяц с тех пор, как в Пензенской области задержали Ивана Белозерцева, являвшегося губернатором с 2015 года.

Его обвиняют в получении взяток на сумму более 31 млн рублей (в том числе дорогих часов и автомобиля) в период с января по сентябрь 2020 года за покровительство группе компаний «БИОТЭК» при заключении госконтрактов на поставку лекарств в медицинские учреждения региона.

21 марта в его доме на улице Лазо и рабочем кабинете в правительстве провели обыски, во время которых изъяли документацию, деньги, а также боевое оружие.

В тот же вечер чиновника спецтранспортом повезли в московский изолятор временного содержания на Петровке. Время в пути заняло около 10 часов.

22 марта Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в отношении Ивана Белозерцева, заключив его под стражу до 20 мая.

Адвокаты ходатайствовали о домашнем аресте, однако суд посчитал, что губернатор может препятствовать следствию и уничтожить доказательства, если избрать ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

23 марта Президент России Владимир Путин досрочно освободил Белозерцева от занимаемой должности в связи с утратой доверия.

31 марта экс-чиновника перевели в СИЗО «Матросская тишина», где поместили в четырехместную камеру с достойными и образованными, по его же выражению, людьми. Белозерцев стал первым из бывших губернаторов, кто оказался в «Матросской тишине», а не в «Лефортово».

Защита экс-губернатора подала апелляционную жалобу на постановление Бассманного суда, попросив изменить меру пресечения на ту, которая не была бы связана с лишением свободы. Адвокаты сделали упор на состояние здоровья своего подзащитного - хроническую гипертонию, при которой необходим постоянный контроль артериального давления, что невозможно в условиях СИЗО.

6 апреля Московский городской суд рассмотрел жалобу. Иван Белозерцев вину в инкриминируемых ему деяниях не признал, хотя подтвердил факт получения им 20 млн рублей от бизнесмена Бориса Шпигеля - якобы на избирательную кампанию. Позже заместитель председателя регионального избиркома Алексей Климухин заявил: денег от Шпигеля в финансовом отчете Белозерцева не было.

Примечательно, что до этого защитник Шпигеля утверждал, что средства предназначались на строительство психоневрологического санатория на территории Пензенской области для лечения и восстановления пациентов, перенесших инсульт и другие неврологические заболевания.

По словам Ивана Белозерцева, он никогда не создавал преференций компании «БИОТЭК» для работы в регионе. «Она работала на территории Пензенской области еще задолго до моего прихода на пост губернатора. Как глава региона я должен был заботиться о создании выгодных условий для бизнеса в Пензенской области», - объяснил он.

Автомобиль марки Mercedes стоимостью более 5 млн, который также фигурирует в деле, по заявлению защитника, является собственностью компании «БИОТЭК» и находится в лизинге.

Показания Белозерцева и Шпигеля по поводу дорогих наручных часов Breguet разошлись: бизнесмен утверждал, что это был новогодний подарок, экс-чиновник заявлял, что получил их после победы на выборах, обнаружив презент в машине.

«Я надеюсь, что водитель помнит мою нецензурную лексику, на каком основании взяли, и он (Подарок. - Прим. ред.) оказался в машине. Я действительно хотел вернуть их в исходное положение. Но он уехал в Израиль, а по возвращении был арестован», - рассказал бывший губернатор.

Во время рассмотрения жалобы зашла речь и об оружии, найденном при обыске у экс-губернатора. Адвокат заявил, что информацию об этом следователь озвучил 6 апреля впервые.

«Он ссылается на протоколы обысков, согласно которым оружие было найдено в рабочем кабинете, а не в доме Белозерцева. Но нас пока не ознакомили с этими протоколами. И в ходе рассмотрения первой инстанцией вопроса об аресте моего подзащитного эти документы не были представлены, поэтому ссылка на материалы сегодня выглядит странной», - высказался защитник.

Однако следователь заявил об обнаруженном незарегистрированном боевом оружии и боеприпасах к нему. Он также уточнил, что сейчас устанавливаются другие фигуранты дела.

В итоге суд апелляционной инстанции отклонил жалобу на арест Ивана Белозерцева. Он останется под стражей как минимум до 20 мая. За получение взяток ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Позже стало известно, какие суммы арестованы судом после обысков у Ивана Белозерцева и супругов Шпигелей. Речь идет о 230 млн рублей, около 300 тыс. евро и 100 тыс. долларов.

«Под арест попали более семи земельных участков и около пяти объектов недвижимости в Пензенской области, которые, по мнению следствия, фактически принадлежат экс-губернатору. Также арестованы более 10 земельных участков и пять объектов недвижимости в Подмосковье, помещение в Ялте, фактическими владельцами которых, по мнению следствия, являются Шпигели», - уточняли федеральные СМИ.

Аресты были наложены в конце марта и начале апреля на два месяца.

В ожидании очередного заседания суда Иван Белозерцев читает классическую литературу и Библию. Навещающим его членам ОНК он признался, что в СИЗО окончательно понял, насколько важна поддержка общества. Он благодарит всех, кто его не забывает и поддерживает.

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Источник — фото пресс-службы Московского городского суда
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Гость||

Когда сыновей арестуют ? Сколько можно ждать ?

Гость||

Смысл это всё сейчас описывать, пока приговора окончательного нет? А как же презумпция невиновности? Про других тишина, а стоит только взять, так польётся как из рога изобилия. Писать надо не про тех кто попался, хотя всё доказывать надо.

Гость||

Смысл есть занести сей эпизод даже в скрижали истории Пензы на стеле истории. В назидание грядущим.

Гость||

боевой оружие? может он экстремист какой? почему его на экстремизм не проверили, вдруг он полпензы решил поубивать

Гость||

Хорош уже,отпускать пора.

Гость||

Гость писал(a):

Когда сыновей арестуют ? Сколько можно ждать ?
их бы по законам средневековой англии как изменников казнить публично, как Уильема Уолеса

Гость||

Гость писал(а): Хорош уже, опускать пора.

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Сокамерники пожалели. Не стали.

Гость||

Гость писал(a):

Хорош уже,отпускать пора.
если только в ад под юрисдикцию сатаны

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Прошел ровно месяц с тех пор, как в Пензенской области задержали Ивана Белозерцева
Из 500 миллионов осталось 290 , через месяц останется 20. Скажут, хотел перечислить в детский дом. Патриот.

Гость||

Ба!, время то как летит, уже месяц, но здесь на местах никто не заметил потери бойца. Всё идёт своим ходом, люди работают, рожают и ждут перемен.

Гость||

Опасаюсь, как бы под борьбу с коррупцией не обанкротили "Грибную компанию". Там не работаю, никаких личных интересов. Но два раза за полгода покупал шампиньоны. Это что-то! В отличие от китайской промакашке, это действительно грибы.

Гость||

Горячие девушки хотят основательно траха во все дырки, дают без денег и разговоров ----- http://srt.vg/kiska

Гость||

Патриот!!Как путин с медведевым. И с шойгу с сечиным.

Гость||

Гость писал(а):

> penzainform.ru писал(a):

Прошел ровно месяц с тех пор, как в

> Пензенской области задержали Ивана Белозерцева

Из 500 миллионов

> осталось 290 , через месяц останется 20. Скажут, хотел перечислить в

> детский дом. Патриот.

—————————————————————

Образ Юрия Деточкина из него не надо лепить, перечислить у него рука не поднимется и вобще жил он для себя. Слепил под конец карьеры себе образ, типа я такой же как вы, мы с вами одной крови, Маугли наверное начитался. А тут вон оно как вышло...оказывается притворялся.

Гость||

Гость писал(a):

Из 500 миллионов осталось 290 , через месяц останется 20. Скажут, хотел перечислить в детский дом. Патриот.
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11.04.2018 ВОЛКОВ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ

11.04.2018 ТУЖИЛИН ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

11.04.2018 ШУВАРИН АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Мир так тесен ,Акопян и адвокат Белозерцева, как думаете совпадение получить такой участок земли под застройку и не забываем что у Александра Белозерцева и его жены по фирмочке по торговле и управлению недвижимостью и у Данилы Белозерцева такая же. Так кто разрешил застройку в Ахунском лесу у дублера Олимпийской аллеи ? Кто разрешил пилить сосны? И снова всплывают Иоффе и Лузгин ,и новое лицо Шуварин. Так может поэтому Шуварин защищает Белозерцева ,что бы быть полностью в курсе как бы чего лишнего не выплыло , а не какой нибудь известный и хороший столичный адвокат?

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Имя: Гость
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