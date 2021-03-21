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Криминал

Следователи обнародовали кадры обыска кабинета Белозерцева

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В воскресенье, 21 марта, на официальной странице Следственного комитета в соцсетях появилась запись, на которой запечатлен процесс обыска в правительстве Пензенской области.

На кадрах видно губернатора Ивана Белозерцева, который открывает дверь в свой кабинет для силовиков, затем знакомится с текстом документа и подписывает его. В присутствии действующего главы региона следователи осматривают книги в шкафу.

Ранее представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что Иван Белозерцев и его предполагаемые соучастники (бывший сенатор Борис Шпигель, который сейчас возглавляет группу фармацевтических компаний «БИОТЭК», и ряд других лиц) в зависимости от роли каждого подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290 УК РФ (дача взятки, получение взятки).

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей. За это ГК «БИОТЭК» получила преимущества при заключении государственных контрактов.

Следствие готовится предъявить фигурантам обвинение и добиться их заключения под стражу.

По данным, которыми располагает сетевое издание «ПензаИнформ», решение об избрании меры пресечения будет принимать один из московских судов.

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Источник — видео Следственного комитета России
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Гость||

Даже погода сегодня солнечная

Гость||

Видно еле дышит, кабы не отьехал к апостолам.

Гость||

Масочный режим не соблюдал? За что же ещё? У нас больше ни за что не наказывают.

Гость||

Отнесите его на аллею славы

Гость||

Прекрасный сегодня день!

Гость||

Ему что на обещали дом арест?

Гость||

420 млн. руб. дома!!!!!!!! 3 дня назад умерла девочка от рака, которой нужно было 200 тысяч рублей, чтобы пройти лечение в столичной клинике и получить шанс на жизнь!!!!!!!! Деньги собирал простой народ, кто сколько может, а мог одним разом помочь ей.

Больно и стыдно за такую власть!!!!!

Гость||

ну ,наконец то Господи...

Гость||

Гость писал(a):

420 млн. руб. дома!!!!!!!! 3 дня назад умерла девочка от рака, которой нужно было 200 тысяч рублей, чтобы пройти лечение в столичной клинике и получить шанс на жизнь!!!!!!!! Деньги собирал простой народ, кто сколько может, а мог одним разом помочь ей.

Больно и стыдно за такую власть!!!!!

Ужас

Гость||

скромный наш губер

Гость||

Да ничего ему не будет

Гость||

НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЛ ЗА ВРЕМЯ СВОЕГО ПРАВЛЕНИЯ.НИ ОДНОЙ БОЛЬНИЦЫ НЕ ПОСТРОИЛ.В ЗАРЕ ВСЕ ДОМА РАЗВАЛИВАЮТСЯ ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ.НА НАБЕРЕЖНОЙ ЛЮДИ ТАК И НЕ СМОГЛИ С НИМ ДОБИТЬСЯ ВСТРЕЧИ ПО ПОВОДУ СНОСА.ХОТЬ И ВЕЗДЕ ,ПО ВСЕМ КАНАЛАМ РАСТРУБИЛ,ЧТО СОБСТВЕННИКИ ЭТИХ ДОМОВ НЕ ИДУТ НА КОНТАКТ,А У ГОРОДА ЕСТЬ НА ГПЗ ЦЕЛЫЙ ДОМ НА 100 КВАРТИР.И ВЛАСТИ ГОТОВЫ ПРЕДЛОЖИТЬ КВАРТИРЫ,А СОБСТВЕННИКИ НЕ ХОТЯТ.НАКОНЕЦ-ТО МОЛЬБЫ ЖИТЕЛЕЙ ПЕНЗЫ УСЛЫШАНЫ.

Гость||

А про прогноз на его место трут...

Гость||

может подвесной мост перекрасят опять в серебристо-серый?

Гость||

У нас ещё много кого забрать надо начиная с деректоров садика и всех остальных по порядку до губернатора.

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Имя: Гость
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