Следователи обнародовали кадры обыска кабинета Белозерцева

21.03.2021 | 13:46

В воскресенье, 21 марта, на официальной странице Следственного комитета в соцсетях появилась запись, на которой запечатлен процесс обыска в правительстве Пензенской области.

На кадрах видно губернатора Ивана Белозерцева, который открывает дверь в свой кабинет для силовиков, затем знакомится с текстом документа и подписывает его. В присутствии действующего главы региона следователи осматривают книги в шкафу.

Ранее представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что Иван Белозерцев и его предполагаемые соучастники (бывший сенатор Борис Шпигель, который сейчас возглавляет группу фармацевтических компаний «БИОТЭК», и ряд других лиц) в зависимости от роли каждого подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290 УК РФ (дача взятки, получение взятки).

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей. За это ГК «БИОТЭК» получила преимущества при заключении государственных контрактов.

Следствие готовится предъявить фигурантам обвинение и добиться их заключения под стражу.

По данным, которыми располагает сетевое издание «ПензаИнформ», решение об избрании меры пресечения будет принимать один из московских судов.