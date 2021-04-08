Экс-губернатор Иван Белозерцев читает Библию в СИЗО

08.04.2021 | 11:39

Бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в СИЗО читает Библию. Об этом в четверг, 8 апреля, сообщило РИА Новости со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию.

«Он читает Библию, говорит, что в тюрьме окончательно понимаешь, насколько важна поддержка общества. Он также благодарит всех, что его не забывают и поддерживают», - рассказала член ОНК Ольга Дружинина.

По ее словам, жалоб на условия содержания у Белозерцева нет, состояние у него нормальное.

В настоящее время экс-чиновник содержится в следственном изоляторе «Матросская тишина», куда его 31 марта перевели из ИВС на Петровке.

Еще в ИВС его навещали члены ОНК, которые попросили сотрудников учреждения принести Ивану Белозерцеву книги.

«А то одному тяжко сидеть, а телевизора в ИВС не положено по распорядку. Попросил классику», - рассказала Марина Литвинович, ныне исключенная из состава ОНК Москвы.

Сейчас бывший глава региона находится в четырехместной камере.

Ранее один из адвокатов заявил о серьезных проблемах со здоровьем у подзащитного.

«У Белозерцева диагностирована хроническая гипертония, ему прописаны препараты и постоянный контроль артериального давления, что невозможно в условиях СИЗО. Если он продолжит содержаться в СИЗО, это негативно скажется на его здоровье», - объяснил он.

Экс-чиновника обвиняют в получении взяток на сумму более 31 млн рублей. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года он, будучи главой региона, через посредников получил от супругов Шпигелей (фармацевтическая компания «БИОТЭК») и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова деньги (20 млн руб. наличными) и ценное имущество (автомобиль Mercedes-Benz стоимостью более 5 млн и наручные часы Breguet не менее чем за 5,7 млн).