Криминал

Экс-губернатор Иван Белозерцев читает Библию в СИЗО

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Бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в СИЗО читает Библию. Об этом в четверг, 8 апреля, сообщило РИА Новости со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию.

«Он читает Библию, говорит, что в тюрьме окончательно понимаешь, насколько важна поддержка общества. Он также благодарит всех, что его не забывают и поддерживают», - рассказала член ОНК Ольга Дружинина.

По ее словам, жалоб на условия содержания у Белозерцева нет, состояние у него нормальное.

В настоящее время экс-чиновник содержится в следственном изоляторе «Матросская тишина», куда его 31 марта перевели из ИВС на Петровке.

Еще в ИВС его навещали члены ОНК, которые попросили сотрудников учреждения принести Ивану Белозерцеву книги.

«А то одному тяжко сидеть, а телевизора в ИВС не положено по распорядку. Попросил классику», - рассказала Марина Литвинович, ныне исключенная из состава ОНК Москвы.

Сейчас бывший глава региона находится в четырехместной камере.

Ранее один из адвокатов заявил о серьезных проблемах со здоровьем у подзащитного.

«У Белозерцева диагностирована хроническая гипертония, ему прописаны препараты и постоянный контроль артериального давления, что невозможно в условиях СИЗО. Если он продолжит содержаться в СИЗО, это негативно скажется на его здоровье», - объяснил он.

Экс-чиновника обвиняют в получении взяток на сумму более 31 млн рублей. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года он, будучи главой региона, через посредников получил от супругов Шпигелей (фармацевтическая компания «БИОТЭК») и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова деньги (20 млн руб. наличными) и ценное имущество (автомобиль Mercedes-Benz стоимостью более 5 млн и наручные часы Breguet не менее чем за 5,7 млн).

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Источник — фото пресс-службы Московского городского суда
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Гость||

Нам какая разница что он читает??

Гость||

Он уже рассказал, откуда у него полярда?

Гость||

Отключайте каменты, хватит издеваться. Вся страна ворует, а из одного козла отпущения сделали.

Гость||

А Шпигель Тору?

Гость||

Поздно пить боржоми..Вор должен сидеть в тюрьме.Это начало.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Он читает Библию, говорит, что в тюрьме окончательно понимаешь, насколько важна поддержка общества.[/quot

А уж общество как ждало поддержки от тебя все 5 лет твоего губернаторства, так и не дождалось...

Д-р Шаффхаузен||

Молодец какой, Библию читает, там про не укради написано.

Теперь с колокола не будут его имя и

фамилию спиливать?

Гость||

Сыновья мои, вы где? Почему вы не со мной? Я вас всех сдам.. Давайте сюда. Жена, ты тоже причастна. Бордюрный завод будут забирать, не отдавай

Гость||

Гость писал(a):

Отключайте каменты, хватит издеваться. Вся страна ворует, а из одного козла отпущения сделали.
Он над нами тоже издевался.Рассказывал сказки по понедельникам и ехидно косорылился.

Гость||

Гость писал(a):

А Шпигель Тору?
И то и другое одна авраамическая религия с поклонением Яхве-Иегове-Саваофу-Сету-Сетху- "единому" богу, которому нужны дословно "рабы божьи".

Гость||

Гость писал(a):

рабы божьи
Уж лучше, чем рабы людей и пороков

Гость||

А то одному тяжко сидеть....

Сдавай подельников Ваня.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Он также благодарит всех, что его не забывают и поддерживают»
Такие есть?

Гость||

А где в библии написано про поддержку общества?

Гость||

С нашей медициной только и остается библию читать. Авось быстрее поможет. А все наше министерство в полном составе за порог выгнать (так они "лечат")

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Имя: Гость
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